Ruxandra ritrovata in un ospedale a Marsiglia, è giallo

La diciottenne imperiese di origine rumena, Ruxandra Alexandru, scomparsa lo scorso 11 agosto, è stata ritrovata in un ospedale in Francia, a Marsiglia.

Fisicamente sta bene anche se si trova in forte stato confusionale.

Proprio nei giorni scorsi la madre, nel tentativo di ritrovarla, aveva fatto anche un appello tramite la trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Da quanto spiega la madre, i medici le hanno detto che la ragazza è stata trovata, per strada, in stato confusionale. Su come, però, sia giunta a Marsiglia, è mistero.

Ruxandra è sempre stata una ragazza modello, promossa a pieni voti al quarto anno del Liceo Artistico di Imperia. E’ una ragazza seria e suona il piano.

La madre non si spiega come sia potuta giungere a Marsiglia e fa un appello all’Asl e ai Carabinieri, a cui avevo denunciato la scomparsa, affinché “si attivino per riportare Ruxandra in Italia e venga fatta luce sulla vicenda”.