Rumeno tenta furto di abbigliamento a Le Terrazze: denunciato

E’ successo al centro commerciale le Terrazze della Spezia

Nel tardo pomeriggio dello scorso 20 luglio la Squadra Volante della Questura della Spezia è intervenuta presso il centro commerciale Le Terrazze, dove un rumeno di 31 anni, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, poco prima aveva cercato di oltrepassare le casse di un negozio di abbigliamento facendo attivare l’allarme del sistema antitaccheggio.

Accompagnato presso gli uffici della Questura e sottoposto agli accertamenti previsti, lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto di capi di abbigliamento occultati in una busta e nello zaino, per un valore di 164 euro.