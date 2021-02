Ieri mattina la Polizia ha arrestato un rumeno di 38 anni per rapina.

L’uomo, armato di coltello, è entrato all’interno del Carrefour di Passo Centurioni Bracelli e, dopo aver sottratto dagli scaffali alcuni generi alimentari, per un valore di circa 15 euro, si è seduto su una scalinata, presente all’interno del negozio, per consumare i generi alimentari appena rubati. Minacciando chiunque si fosse avvicinato.

Gli agenti intervenuti in soccorso degli addetti alla vigilanza, hanno, dapprima fatto uscire tutti i clienti dal supermercato poi hanno cercato di instaurare un rapporto sereno con il 38enne in modo da evitare che quest’ultimo diventasse pericoloso per se stesso e per le altre persone.

Fortunatamente gli agenti, che per precauzione si sono muniti di cuscino anti taglio in dotazione alle volanti, sono riusciti a disarmarlo dal coltello, lungo 15 cm, per poi arrestarlo.

Il 38enne, pluripregiudicato, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.