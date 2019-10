Ruggero de I Timidi e Le Tardone di Luana Valle in Teatro

Un fine settimana tutto da ridere in Stradanuova

Gli spettacoli

17 Ottobre 2019 ore 20.45

Ruggero de I Timidi – Stand Up & Songs

Dopo 5 anni di tourneè con la band calcando i palchi dei più importanti Live Club e Festival italiani, dopo aver fatto conoscere le sue liriche tramite la rete, le radio e le televisioni nazionali, Ruggero de I Timidi sente l’esigenza di tornare alle origini, quando si esibiva a Milano nei piccoli locali abbracciando la sua chitarra con poche manciate di canzoni ma con la voglia di raccontare il mondo a modo suo.

Nasce così Stand Up & Songs: uno spettacolo intimo e imprevedibile dove Ruggero riabbraccia la sua chitarra (e il suo ukulele) cantando le canzoni che lo hanno reso celebre, raccontando la genesi dei suoi brani e gli incredibili aneddoti della sua improbabile carriera. Il tutto condito dalle incursioni a sfondo familiare della moglie soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia, con cui gestisce questo atipico “agriturismo dello spettacolo”.

Stand Up & Songs. Un microfono. Una chitarra. Un Ruggero. Per emozionare lo spettatore in modo meno timido ma dopotutto sempre romantico.

19 Ottobre 2019 ore 20.45

Ginnastica per Tardone Con Luana Valle. Letture a cura di Patrizia Ercole. Conduce Eleonora D’Urso

Dopo il grande successo della scorsa stagione torna, solo per una data, il divertentissimo reading interattivo tratto dalla trilogia di Luana Valle “Ginnastica, Dieta, e Sesso per Tardone”. Una serata evento condotta da Eleonora D’Urso che vedrà tutte le tardone presenti in sala protagoniste assolute e, perché no, anche i loro uomini gentili! Un’unica serata tutta dedicata a “Ginnastica per tardone”, con una breve, intensa, ed esilarante sessione di ginnastica pre-show condotta dalla stessa Luana Valle. Una serata in cui imparare ad affrontare con il sorriso e qualche buona strategia l’usura del tempo.

Scoprire sul proprio corpo “braccia a tendina” o “interno coscia alla bavarese” non è bello ma un po’ di esercizio fisico regolare, un’abbondante dose di autoironia e amore per se stesse quanto basta costituiscono il segreto per essere una tardona felice, morbida ma non molla e provvista di quell’allure che le acerbe non hanno.

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Per informazioni consultare il sito dedicato.