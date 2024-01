Ruba due biciclette elettriche: arrestato

Non si conosce la nazionalità del 20enne arrestato

La Polizia di Genova ha effettuato l’arresto di un 20enne accusato di rapina impropria, furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, in seguito alle segnalazioni di due furti di biciclette elettriche, entrambi comunicati al 112 NUE in breve successione.

Il primo furto si è verificato in piazza della Commenda circa alle 21, seguito, a soli dieci minuti di distanza, dal secondo in piazzetta San Carlo.

Le volanti sono intervenute prontamente in risposta alle segnalazioni.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, riuscendo a identificare chiaramente il giovane autore dei furti. Con il supporto di altre volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.), i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno individuato il ragazzo in via Gramsci mentre era ancora in sella alla seconda bicicletta rubata.

Alla vista della Polizia, il giovane ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento e la sua resistenza. Nei pressi è stata recuperata anche la prima bicicletta asportata.

I legittimi proprietari sono stati convocati presso gli uffici della Questura per formalizzare la denuncia e recuperare le loro biciclette.

Il 20enne, oltre a dover rispondere delle accuse di furto e resistenza, è soggetto a un divieto di dimora nella Provincia di Genova.

La sua udienza tramite rito direttissimo è prevista per questa mattina, mantenendo comunque la presunzione di innocenza sino a una sentenza definitiva.