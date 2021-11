A causa della rottura di una condotta in Corso Sardegna avvenuta questa mattina, mercoledì 10 novembre 2021, si è reso necessario interrompere la fornitura idrica alle utenze genovesi di Corso Sardegna, via Tortosa, Piazzale Marassi, Corso Galliera, via Monticelli, via Rino Mandoli e zone limitrofe.

Il ripristino del regolare servizio è previsto nella serata. A comunicarlo è Iren Acqua.