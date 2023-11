Ieri sera i carabinieri di Ronco Scrivia sono intervenuti per una lite in una famiglia nordafricana, abitante in un alloggio del Comune dell’entroterra genovese.

I militari hanno identificato e denunciato un 30enne marocchino, che in evidente stato di ebrezza ha inveito nei confronti dei carabinieri.

Inoltre, i militari intervenuti sono stati minacciati e quindi per il giovane straniero è scattata la denuncia.