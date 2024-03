Romeno 23enne minaccia minorenne spezzino per i soldi: arrestato

Un 23enne di origini romene, residente a Torino, ieri è stato arrestato per estorsione ai danni di un minorenne della Spezia.

Lo straniero, dopo essersi qualificato come incaricato per la raccolta fondi da parte di un’associazione lombarda, si è avvicinato al minorenne in centro alla Spezia convincendolo a prendere una cartolina che la vittima riteneva fosse gratuita.

Il romeno gli ha chiesto 20 euro e per ottenere i soldi ha minacciato il minorenne spezzino, che tuttavia è riuscito a chiedere aiuto e ha reso possibile l’intervento dei carabinieri che hanno fermato, identificato e arrestato il 23enne.