Roma-Spezia, Italiano: daremo del filo da torcere in Coppa

Alla vigilia degli Ottavi di Finale di Coppa Italia, all’ “Olimpico” contro la Roma, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano commenta così il momento che stanno affrontando i suoi ragazzi: “La partita di Torino è stata difficile, siamo rimasti in inferiorità numerica fin da subito, ma siamo stati bravi ad adeguarci in fretta alla situazione, disputando una prova di grande sacrificio e applicazione.

In dieci uomini portare a casa un pareggio, rischiando poco e rendendosi anche pericolosi in alcune occasioni; abbiamo guadagnato ancor più consapevolezza e stimoli per fare bene nelle prossime gare.

Bisogna fare i complimenti a Giulio Maggiore per la capacità dimostrata nell’adattarsi nel ruolo dove eravamo rimasti scoperti, ogni tanto in allenamento ne parliamo, perché i miei ragazzi devono essere sempre pronti a tutto. Per domani sfrutteremo di nuovo Vignali, invece per sabato vediamo quale sarà la scelta per l’out di destra.

Credo che queste siano partite in cui occorre provare qualche alternativa per quanto riguarda gli uomini, bisogna sfruttare l’occasione per dare minutaggio a chi finora ha trovato meno spazio, presentando però sempre una formazione competitiva.

Cercheremo di dare filo da torcere a una delle big del nostro campionato, una squadra che avrà voglia di riscattarsi dopo il ko nel derby, che gioca un ottimo calcio offensivo e contro la quale dovremo cercare di ribattere colpo su colpo”.