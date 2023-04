Roma-Samp, lo stato di forma delle due squadre nell’ultimo periodo

Roma-Samp alle ore 18, vediamo lo stato di forma delle due squadre in vista della sfida dell’Olimpico.

La Roma ha perso in tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), incluse le ultime due disputate contro Sassuolo e Lazio: i giallorossi non incappano in tre ko consecutivi in Serie A da luglio 2020. 5 Roma – Sampdoria Serie A – 02/04/2023 Solo il Napoli (43) ha ottenuto più punti rispetto alla Roma (33) contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica – tuttavia, i giallorossi hanno perso le due più recenti sfide contro queste squadre (vs Cremonese e Sassuolo). La Roma ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare casalinghe di Serie A – tuttavia nella rimanente (la più recente, contro il Sassuolo) i giallorossi hanno incassato ben quattro reti. La Sampdoria – che potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2021 – ha evitato la sconfitta in quattro delle ultime sette giornate di campionato (1V, 3N, 3P), dopo aver perso in otto delle precedenti nove (1V). Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Sampdoria ha raccolto meno di 17 punti dopo le prime 27 gare stagionali (15) e inoltre per la prima volta ha vinto meno di quattro partite a questo punto del torneo (tre). La Sampdoria ha segnato più di un gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato e non fa meglio da dicembre 2020, in cui realizzò due o più reti in tre partite di Serie A di fila