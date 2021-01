Roma-Samp, le probabili formazioni dell’Olimpico

La Samp va a far visita alla Roma in cerca di continuità per rimanere distanti dalle zone calde della classifica dei serie A e provare ad avvicinare le zone europee.

Fonseca perde Pedro e Calafiori in vista del match contro la Samp. Pellegrini agirà ancora da trequartista, con Villar a centrocampo. Ranieri torna all’Olimpico con qualche defezione in difesa. In attacco Quagliarella favorito su La Gumina.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Probabile formazione Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri