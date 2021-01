Genoa-Lazio, le probabili formazioni del Ferraris

Partita importante per il Genoa che cerca conferme con la Lazio dopo la vittoria nel derby contro lo Spezia al Picco.

La squadra di casa dovrà fare a meno di Pandev, assente per un affaticamento muscolare. In avanti Ballardini si affida alla coppia Pjaca-Destro. Simone Inzaghi recupera invece Acerbi in difesa, ma cambierà il partner di Immobile: ballottaggio tra Caicedo e Muriqi. Vavro guarderà i nuovi ed ex compagni dalla panchina.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro. All. Ballardini

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi