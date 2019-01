Roma-Entella, Boscaglia: Splendido giocare all’Olimpico

Mister Boscaglia commenta la sconfitta dell’Entella a Roma in Coppa Italia con un misto di soddisfazione e amarezza, una giornata di festa che sarebbe stata ancora più emozionante se giocata nella tana del Comunale.

“Sono contento della prova dei miei. Abbiamo avuto tanto coraggio perchè, anche se fossimo rimasti bassi avremmo preso comunque quattro o più gol. C’è tanta differenza di qualità tra le due squadre ed è normale sia andata così. Abbiamo anche avuto sfortuna sul primo gol, quando i ritmi sono calati è uscita fuori la qualità della Roma. Mi interessa il campionato, questa è una vetrina che la squadra si è guadagnata con il sudore ed era giusto onorarla al meglio. Per noi è stato splendido venire qui, un premio straordinario. Ma per vedere altro, per far sì di riempire lo stadio di Chiavari, o di Pisa, sarebbe stato meglio fare la formula inversa.