Rolli Days: i Palazzi aperti e le visite guidate

Saranno 34 i Palazzi dei Rolli aperti e visitabili dalle 10 alle 19. Ultimo ingresso alle 18.30.

Studenti e dottorandi dell’università di Genova e divulgatori scientifici selezionati da Palazzo Ducale accoglieranno i visitatori nei Palazzi e saranno a disposizione per illustrare le antiche dimore e le opere dei grandi maestri che le decorarono.

Per conoscere meglio i Palazzi dei Rolli saranno inoltre disponibili le visite guidate (anche in inglese e in francese) condotte dalle guide turistiche abilitate; due gli itinerari di approfondimento, oltre ad uno dedicato alle famiglie.

Le visite possono essere acquistate online (fino alle 13 di venerdì 11 ottobre) sullo store di Visitgenoa.it oppure presso gli uffici IAT. Non è invece possibile prenotare le visite telefonicamente.

Anche per questa edizione sono disponibili visite guidate riservate a persone con disabilità. Sabato 12 e domenica 13 ottobre alle 10, l’appuntamento è davanti a Palazzo Rosso. La visita durerà due ore circa.

Per informazioni e prenotazioni Lidia Schichter: tel. 328 4222168 – lidiaschichter@gmail.com

Domenica 13 ottobre alle 9.30, in occasione della giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, la visita guidata sarà svolta in collaborazione con Manuel Pagano e Marta Lavoratorini, due ragazzi speciali della Fondazione Cepim.

Per informazioni lidiaschichter@gmail.com. 328 4222168

Inoltre, per le persone sorde in LIS, sabato 12 e domenica 13 ottobre alle 9.30, visite guidate gratuite (due ore circa) a Palazzo Lomellino (appuntamento davanti al palazzo). Prenotazione obbligatoria, numero massimo 15 persone.

Per informazioni e prenotazioni Carlo di Biase: dibimac@hotmail.com – whatsapp 3332803255

Ecco l’elenco dei Rolli aperti al pubblico

Palazzo Antonio Doria poi Spinola – Largo Lanfranco 1– interni visitabili

Palazzo Giorgio Spinola – Sal. S. Caterina 4 – atrio visitabile

Palazzo Tommaso Spinola – Sal. S. Caterina 3 – atrio visitabile

Palazzo Agostino Pallavicino – Via Garibaldi 1 – interni visitabili

Palazzo Pantaleo Spinola – Via Garibaldi 2 – interni visitabili

Palazzo Tobia Pallavicino – Via Garibaldi 4 – interni visitabili

Palazzo Angelo Giovanni Spinola – Via Garibaldi 5 – interni visitabili

Palazzo G.Battista Spinola – Via Garibaldi 6 – atrio e interni visitabili (Circolo Artistico Tunnel – solo domenica 13 ore 10 -18)

Palazzo Nicolosio Lomellino – Via Garibaldi 7 – atrio ninfeo e interni visitabili

Palazzo Nicolò Grimaldi (Musei di Strada Nuova – Palazzo Tursi) – Via Garibaldi 9 – interni visitabili – Ingresso gratuito

Palazzo Ridolfo Maria e Gio Francesco I Brignole Sale (Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso) – Via Garibaldi 18 – interni visitabili – Ingresso gratuito

Sabato e domenica 10 – 18.30 (ultimo ingresso ore 18)

Partenza ogni 40 minuti per gruppi di 35 persone – Ritiro del tagliando con n° gruppo e orario al bookshop

Palazzo Luca Grimaldi (Musei di Strada Nuova – Palazzo Bianco) – Via Garibaldi 11 – interni visitabili – Ingresso gratuito (ultimo ingresso ore 18)

Palazzo G. Grimaldi (Palazzo della Meridiana) – Salita San Francesco 4 – Atrio e Salone del Colonnato visitabili gratuitamente

Salone del Cambiaso visitabile dalle 12 alle 19 – Ingresso 3 euro

Palazzo Stefano Lomellini (Palazzo Doria Lamba) – Via Cairoli 18 – atrio visitabile

Palazzo Nicolò Lomellini (Palazzo Lauro) – Piazza della Nunziata 5 – interni visitabili (riservato alle visite guidate con guide abilitate)

Palazzo Gio Francesco Balbi (Università degli Studi di Genova) – Via Balbi 2 – interni visitabili

Palazzo G. e P. Balbi (Università degli Studi di Genova) – Via Balbi 4 – interni visitabili

Palazzo Francesco Balbi Piovera (Università degli Studi di Genova) – Via Balbi 6 – interni visitabili

Palazzo Stefano Balbi (Museo di Palazzo Reale) – Via Balbi 10 – interni visitabili – Ingresso gratuito

Orario di apertura per i Rolli Days : Sabato 9.30 – 22 / domenica 9.30 – 19

Palazzo Cesare Durazzo – Via del Campo 12- interni visitabili

Palazzo Centurione (Pitto) – Via del Campo 1- interni visitabili (riservato alle visite guidate con guide abilitate)

Palazzo F. Grimaldi (Galleria Nazionale di Palazzo Spinola) – Piazza Pellicceria 1 – interni visitabili. Il palazzo sarà aperto anche la sera di venerdì 11 per l’evento “Riflessi di luce. La Galleria degli Specchi a lume di candela”. Orario di apertura per i Rolli Days: Sabato 8.30 – 22.30 / domenica 9.30 – 19.30

Palazzo Nicola Grimaldi – Vico San Luca 2 – interni visitabili

a cura di Fondazione Labò

Palazzo Ambrogio Di Negro – Via San Luca 2 – interni visitabili

Palazzo De Marini Croce – Piazza De Marini 1 – atrio visitabile

Palazzo Gio Batta Senarega – Piazza Senarega 1

interni visitabili con studenti dell’Accademia Ligustica

Palazzo Lercari Spinola – Via degli Orefici 7 – interni visitabili (riservato alle visite guidate con guide abilitate)

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale – Piazza Campetto 8 – interni visitabili – Ingresso 3 euro con visita alla mostra

Palazzo Brancaleone Grillo – Vico Mele 6 – interni visitabili (solo sabato 12)

Primo Piano di Palazzo Grillo – Vico alla Chiesa delle Vigne 6/R (sabato e domenica ore 16 – 20)

Palazzo Franzone Spinola – Via Luccoli 23 – interni visitabili

Palazzo Doria Carcassi – Via D. Chiossone 10 (Fondazione Carige) – (riservato alle visite guidate con guide abilitate)

Palazzo Cicala – Piazza San Lorenzo 16 – atrio e passaggio interno visitabili

Palazzo Fieschi Adorno – Vico Indoratori 2 – atrio e scale visitabili