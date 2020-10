Roccuzzo, esce da Xfactor ma esce anche, Ricominciamo da qui

Nell’ultima puntata di XFACTOR 2020, giovedì 22 ottobre, EMMA MARRONE sconvolge il pubblico eliminando ROCCUZZO

Il giovane cantante che, grazie alla sua voce e alle sue esibizioni emozionanti, ha conquistato all’unanimità i quattro giudici del talent e il pubblico a casa.

Una vera e propria scoperta, un autentico talento musicale quello di ROCCUZZO, giovane cantante che ha stregato giudici e pubblico in quest’ultima edizione di XFACTOR 2020, ottenendo un consenso unanime e condiviso da oltre 70.000 spettatori che hanno iniziato a seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram da tutta la penisola in pochissimi giorni.

Il video dell’esecuzione live di Roccuzzo del brano di Elisa “Promettimi” è ad oggi il più visto della storia di XFactor Italia sulla piattaforma Facebook con oltre sette milioni di views e ottocentomila visite:

https://www.facebook.com/xfactoritalia/videos/368183171215390/

Eppure, nonostante la prima esibizione live di Roccuzzo a XFACTOR abbia emozionato e commosso EMMA MARRONE, è stata proprio lei ad eliminarlo dal programma nella puntata andata in onda ieri dagli schermi di Sky.

«Questa non è una sconfitta. Avrei voluto andare avanti nel percorso di XFactor perché ho tante cose da dire, ma continuerò a dirle da ora in poi – commenta Roccuzzo – Sto ricevendo migliaia di messaggi che mi danno la forza e fanno crescere in me la consapevolezza di voler andare avanti col mio sogno. Ora su tutte le piattaforme di streaming trovate il mio nuovo singolo “Ricominciamo da qui”… e allora ricominciamo da qui!»

Biografia

Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo, è un artista classe ’96, siciliano doc trasferitosi per motivi lavorativi a Luino al confine con la Svizzera. Musicalmente inizia facendo cover su Youtube e Instagram che in breve tempo gli procurano un seguito di numerosi followers. Scoperto dall’etichetta discografica Bit Records, realizza alcuni singoli dance che vengono trasmessi anche su molti network come Radio Deejay, 105 e m2o. Ciò che colpisce di più della voce di Roccuzzo è la particolarità del suo timbro. Quello stesso timbro – causato da un solco naturale sulle corde vocali – anni prima aveva allarmato alcuni insegnanti di canto che gli avevano consigliato di smettere di cantare. Fortunatamente Roccuzzo, dopo un primo momento di sconforto, non ha seguito il consiglio e, grazie a diverse visite specialistiche, ha scoperto che la sua è una “malformazione naturale”. Dopo la parentesi in inglese per i progetti dance, Roccuzzo si concentra sul pop italiano e decide di inseguire i suoi sogni musicali nella speranza di poter un giorno calcare palchi importanti.

Nel 2020 approda al palco di XFactor, generando stupore e consenso generale eseguendo live il brano di Elisa “Promettimi”: il video di quella esibizione è ad oggi il più visto della storia di XFactor Italia sulla piattaforma Facebook (oltre sette milioni di views). Passa ancora il turno ai Bootcamp e approda nella squadra di Emma.

Il nuovo inedito di Roccuzzo dal titolo “Ricominciamo da qui” è disponibile in digitale dal 2 ottobre e in rotazione radiofonica dal 23 ottobre.