Roberto Malvasio all’Individual Races Attack a Magione

Il pilota di Ronco Scrivia sarà in gara con la VW Golf TCR

Esaurita, con la disputa della “Castellana” di Orvieto, dove ha utilizzato la Seat Leon TCR della DP Racing, la serie annuale delle cronoscalate, Roberto Malvasio ha ora l’opportunità di completare la propria stagione agonistica partecipando ad altre differenti competizioni. Prima tra tutte l’Individual Races Attack, prevista per domenica all’Autodromo dell’Umbria in quel di Magione, in provincia di Perugia: vi prenderà parte con la Volkswagen Golf in configurazione TCR che gli sarà messa a disposizione dalla Elite Motorsport.

“Dopo la Seat Leon e la Hyundai I30 provo un’altra vettura in configurazione TCR, la Vw Golf – sottolinea il portacolori della Winners Rally Team – e lo faccio volentieri perché quella di Magione è la formula di gara giusta per guidare bene e a fondo questo tipo di vettura e capirla. Favorito dalla caratteristiche del circuito, avrò l’opportunità di fare un bel test. E di portare a casa un po’ d’esperienza che è quello che mi interessa in vista della prossima stagione”.

Non è la prima volta che il pilota di Ronco Scrivia partecipa alla gara umbra: lo scorso anno vi prese parte con il Prototipo Osella 2000 PA21 Evo di classe CN2 conseguendo la settima posizione assoluta finale.