Roberto Bolle a Genova per l’inizio del suo Tour estivo

Mancano pochi giorni al ritorno di Roberto Bolle sul palcoscenico del Carlo Felice e da mesi nella città c’è fibrillazione per questo evento. Il pubblico di Bolle oramai è molto eterogeneo e non sempre chi decide di entrare al Carlo Felice per vedere l’etoile internazionale è un frequentatore (o meglio una frequentatrice) di teatri.

Infatti fanno un po’ sorridere le richieste che vengono fatte all’addetta alla biglietteria del primo teatro di Genova da che si sono aperte le prevendite dei biglietti del Roberto Bolle and Friends:

“Signorina, Roberto Bolle balla come in TV oppure si veste?”

“Signorina, per Roberto Bolle abbiamo lo sconto con l’abbonamento del Genoa?”

“Signorina, tre posti per Roberto Bolle fuori dal tunnel, ci sono?”

“Signorina, per Roberto Bolle, me le stacca due poltrone davanti?”

“Signorina, per Roberto Bolle un posto per mia moglie e uno per mia suocera. Io mi metto sopra di loro.”

“Signorina, per Roberto Bolle posti abbattuti ne avete?”

Ma cosa importa, l’importante è che il pubblico venga a teatro e soprattutto che il bel Roberto faccia appassionare tutti alla danza. E da 10 anni, da quel Roberto Bolle & Friends teatrale (2008), incontro e confronto tra grandi della danza, che l’artista porta avanti il suo progetto di rendere “pop” la danza, progetto riuscitissimo e che lo ha portato anche per molti versi alla conquista anche del mondo televisivo. E così dopo un’altra stagione di successi nei teatri di tutto il mondo e in televisione dove, ricordiamo bene, ha aperto l’anno con lo show evento “Danza con Me”, Roberto Bolle, Étoile della Scala e Principal Dancer dell’ABT di New York, apre il suo tour estivo nella nostra città col suo celebre Gala in cui riveste il ruolo di interprete e direttore artistico.

L’appuntamento è per il prossimo giovedì 14 luglio 2018 alle 20.30, un appuntamento importante che quest’anno è stato direttamente gestito dal Carlo Felice con l’entourage dell’artista. In scena come sempre insieme a Bolle saranno altre importanti stelle del mondo della danza. Ancora riserbo sul cast e sul programma della serata, ma siamo certi si tratterà come sempre di uno spettacolo di altissimo livello.

Dopo quella di Genova queste le altre date del tour: 17/18 LUGLIO Roma, 20 LUGLIO Firenze , 22 LUGLIO Ravenna ,25 LUGLIO Verona.

Francesca Camponero