Alcuni passanti oggi hanno notato in zona Prà in via Morselli, un cane chiuso in una Peugeot 106 lasciata al sole.

Subito è stata chiamata la polizia municipale che sta cercando di rintracciare il proprietario.

La bestiola risulta sofferente per il caldo.

Il proprietario rischia una denuncia per maltrattamenti.

Seguono aggiornamenti.