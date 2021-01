Roberta Feoli ci presenta la Stamperia della Scuola Grafica di Venezia

VENEZIA. 29 genn. Causa Covid non mi è stato possibile andare di persona a Venezia per incontrare Roberta Feoli, la responsabile della Stamperia della Scuola Internazionale di Grafica, tuttavia attraverso i social sono riuscito a contattarla ed ho ottenuto molte interessanti informazioni sul sodalizio artistico che ha voluto dedicare una importane iniziativa didattica alla grande maestra dell’ arte tessile Maria Lai.

“Causa Pandemia- spiega la Feoli- anche Venezia ci si è dovuti arrangiare e lentamente è cresciuta l’idea della Stamperia Online. I torchi sono un poco come le perle: come il gioiello se non indossato perde splendore, così il macchinario se non utilizzato si rattrista e l’intero spazio dello Studio può risentirne”.

Per questo sono nate varie iniziative on line: “Con la possibilità degli incontri digitali – prosegue la Feoli- la comunità della Scuola Internazionale ha potuto invece continuare la propria attività, avvicinando nuovi interessati e rinforzando collaborazioni storiche”.

La famosa scuola veneziana propone corsi pratici dedicati alla rilegatura, lezioni di Stampa legate al concetto di sostenibilità e ripetibili a casa per facilitare il lavoro manuale degli iscritti.

“Ci siamo attrezzati – continua la Feoli- anche per la calligrafia che da sempre ha fatto parte della nostra offerta e soprattutto abbiamo pensato fosse ora di raccontare alla nuova comunità online la Storia della Scuola. Gli incontri d’Arte dedicati a Maria Lai ed il suo lavoro nella nostra Stamperia hanno creato interesse considerevole ed hanno dato luce a piccole preziosità frutto degli anni in cui la nostra direttrice dell’area Arte, Matilde Dolcetti, ha avuto modo di confrontarsi con la grande artista ogliastrina”.

La peculiarità della scuola veneziana è quella di offrire ai partecipanti l’ opportunità di toccare con mano volumi preziosi che fanno parte della grande collezione di Libri d’Artista della Scuola e che sono stati donati dai più grandi artisti del mondo. Nel 1996 durante il suo soggiorno veneziano Maria Lai nella Stamperia della scuola realizzò il suo celebre “Ca’ al Janas” (nella foto).

“Al racconto della progettazione – conclude la Feoli- si affiancano le matrici originali, le prove di stampa e le rivelazioni d’Arte e di vita di Dolcetti. Un altro importante momento dell’incontro è dedicato alla realizzazione del proprio libro ispirato da quelli mostrati. E’ la nostra giovane collaboratrice Alessia De Bortoli ad insegnare passo dopo passo agli allievi la realizzazione ideale di un elaborato. Nei primi due incontri l’Artista Ospite è stata invece Loretta Cappanera, che è di fatto una dei protagonisti dell’evento: “Omaggio a Maria Lai. Libri tattili e opere in braille”.

L’ Omaggio a Maria Lai che la Scuola di Grafica ha voluto fare alla grande Maestra del Novecento è stato anche uno strumento per far conoscere e divulgare le tante iniziative del sodalizio artistico veneziano.

Il progetto era già presente nell’ambito della mostra: “Maria Lai. Tenendo per mano il sole” durante l’esposizione organizzata dal MAXXI per celebrare il centenario della nascita di Maria Lai. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la “Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus” ed è stato possibile grazie ad Artisti come Loretta Cappanera che hanno operato con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere la dimensione artistica e la qualità estetica dell’editoria tattile attraverso libri d’Artista a disposizione delle mani del pubblico.

Gli appuntamenti online sono strutturati per ispirare la creazione di volumi personali ed il gruppo facebook: “La Stamperia Online della Scuola Internazionale di Grafica” è stato creato esclusivamente per chi ha preso parte ad almeno uno dei corsi online della scuola per offrire uno spazio di coinvolgimento e confronto in cui mostrare il risultato della propria ricerca da tutta Italia a tutti ed in particolare ad altre persone interessate.

Oggi alle ore 15 la Scuola Internazionale Grafica di Venezia prosegue la serie di incontri dedicati a Maria Lai con Matilde Dolcetti ed Alessia De Bortoli. Per collegarsi o avere maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito https://shop.scuolagrafica.it/…/libro-d-artista-2.html…

oppure aprendo il link: https://www.scuolagrafica.it/corsi-online/

CLAUDIO ALMANZI