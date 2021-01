Autostrade Liguria | Anche questa mattina rallentamenti

Anche questa mattina a partire dalle 7 ci sono stati dei rallentamenti sulle autostrade della Liguria, intorno al nodo genovese.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova, intorno alle 7.30 al Km 125.8 in direzione Milano, era presente una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

Attualmente, alle 10.15, sulla stessa tratta, sempre in direzione Milano, è attivo una servizio di scorta veicoli tra Genova Ovest e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per una verifica tecnica.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante è chiuso l’allacciamento A12 ovest/A7 sud fino alle 22:00 del 12 febbraio 2021.

Chi, percorrendo la A12 è diretto a Genova Ovest oppure in A10, verrà deviato sulla A7 in direzione Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto da cui rientrare in direzione di Genova o, in alternativa, raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria.

Per i soli veicoli leggeri è possibile uscire alla stazione di Genova est lungo la stessa A12 e raggiungere il capoluogo ligure tramite viabilità ordinaria.

Questa mattina, intorno alle 9, sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 22.8 in direzione Rosignano, si è verificato un rallentamento del traffico Genova est e Recco per lavori.

Sempre sulla A12, si segnala anche la chiusura della stazione di Lavagna in uscita da Livorno e in entrata per Genova; in alternativa è possibile utilizzare la stazione di Chiavari.