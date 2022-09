Ritorna la Festa dello Sport

La Festa dello Sport torna a Chiavari con un doppio appuntamento, sabato 17 e domenica 18 settembre. Ad animare il prossimo weekend saranno diverse esibizioni di atleti, lezioni di prova e un convegno, con ospiti nazionali appartenenti al mondo sportivo.

Un evento organizzato dall’assessorato allo Sport del Comune di Chiavari, a cui hanno aderito 45 associazioni sportive dilettantistiche cittadine.

All’Auditorium San Francesco, sabato 17 settembre alle ore 17, si svolgerà un convegno pubblico con alcuni protagonisti del panorama sportivo italiano, come Francesco Flachi, Isabella Locatelli e Aldo Montano. Gli ospiti racconteranno le loro esperienze e affronteranno importanti temi come i valori che lo sport deve tramettere, il fenomeno dell’abbandono da parte dei giovani, il problema delle dipendenze e la promozione di percorsi educativi relativi alla cultura del fairplay.

Nelle vie del centro storico, domenica 18 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile assistere alle dimostrazioni delle associazioni sportive e cimentarsi nelle lezioni di prova delle varie discipline, in un vero e proprio open day all’aperto.

Le attività si svolgeranno in via Vittorio Veneto, via Martiri della Liberazione, via delle Vecchie Mura, piazza Mazzini, corso Garibaldi, piazza Roma, piazza Matteotti. La manifestazione si concluderà, alle 19, con la premiazione delle associazioni in piazza N.S. dell’Orto.

“Grazie a questo evento, capace di attrarre grande e piccini, vogliamo diffondere la cultura dello sport e trasmettere i valori della solidarietà, della lealtà e rispetto delle regole e della persona. Ma anche la possibilità di riflettere sulle testimonianze di atleti che nel loro percorso hanno ottenuto grandi risultati e riconoscimenti, o che hanno incontrato difficoltà e attraversato momenti bui – spiega l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – In questi ultimi cinque anni abbiamo sostenuto le oltre 80 associazioni sportive chiavaresi, sia nelle loro attività che riqualificando gli impianti e le strutture dove svolgono gli allenamenti. Proseguiamo in questa direzione all’insegna dei valori fondanti della pratica sportiva”.

“Un evento dedicato a tutte le associazioni sportive della città che ha lo scopo di promuovere l’attività fisica, elemento fondamentale per il benessere psicofisico di tutti. Sarà l’occasione per conoscere e sperimentare diverse discipline, tra le oltre 40 presenti. Il periodo scelto ha lo scopo, visto l’imminente inizio della scuola, di avviare i più piccoli all’attività sportiva più congeniale da affiancare a quella scolastica per garantire un futuro sano e con principi morali importanti” afferma il consigliere comunale Andrea Dagnino.

Di seguito le associazioni sportive che parteciperanno: A.C.D. Entella, U.S.D Calcio Caperanese Entella, S.S. Panchina Chiavari, Sankaku Karate Chiavari, A.S.D. CSI progetto scuola, A.S.D. Chiavari Ring Lotta, A.S.D. Taekwondo, V.B.C. Amis Chiavari, Centro Studi Academy Danza, A.S.D. Aurora Basket Chiavari, A.S.D. Chiavari Nuoto, A.S.D. Chiavari Scherma, Ginnastica Pro Chiavari, A.S.D. Gymnica 2000, Aerobica Entella, A.S. Bridge Chiavari, Lega Navale Italiana sez. Chiavari e Lavagna, A.S. Pro Scogli Chiavari, Tennis Chiavari, S.S. Villaggio Sport, CSI Comitato provinciale di Chiavari, Panathlon Club del Tigullio, A.S.D. Danzarte Ballet Studio, A.S.D. Naima Academy Chiavari, A.S.D. Free Ride Tigullio, A.S.D. Maury Sport, A.S.D. Athena Academy, A.S.D. Orsi del Tigullio, A.S.D. Open Arts, A.S.D. Fit 2 Go, A.S.D. Atletica Levante, A.S.D. Tigullio Motor Club, A.S.D. Momas Dance Academy, Old Club Subbuteo Chiavari, A.S.D. Chiavari Canoa Polo Academy, A.S.D. Entella Sitting Volley, A.S.D. Bikeland School, CAI Sezione Chiavari, Chiavari Powerlifting, A.S.D. Oltre, Rupinaro Sport, A.S.D. Body Center, A.S.D. Pickleball, Ta Chi & Kung Fu Chiavari, A.N.F.F.A.S.