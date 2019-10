Rispetto per le donne: ex vicesindaco fa il verso alla leghista belando come una pecora

“Quanto avvenuto oggi in sede di commissione consiliare è inaccettabile. Il consigliere del Pd ed ex vicesindaco della giunta Doria, Stefano Bernini, ha infatti belato come una pecora in risposta al mio intervento in aula”.

Lo ha riferito oggi pomeriggio la capogruppo comunale della Lega Lorella Fontana.

“Come donna – ha aggiunto Fontana – mi sono sentita offesa per il verso animalesco che mi ha rivolto

Chi parla di democrazia, chi dipinge panchine rosse, chi si schiera contro la violenza di genere e contro il femminicidio dovrebbe sapere che una donna la si ferisce anche solo con parole e paragoni poco dignitosi.

Ci tengo a ringraziare il collega capogruppo Mario Mascia (FI) che è intervenuto in mia difesa e ha condannato l’episodio chiedendo al presidente di commissione Paolo Putti di prendere provvedimenti in merito.

Da sempre sono aperta al dialogo costruttivo, anche con chi la pensa diversamente da me, non accetto però questi comportamenti maleducati e le offese”.