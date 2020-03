‘Rischio biologico’: chiude momentaneamente la Lidl di via Emilia | Video

“In questo momento stiamo chiudendo la filiale di via Emilia per rischio biologico perché purtroppo non siamo tutelati, abbiamo l’appoggio completo dei lavoratori”.

A parlare in un video pubblicato oggi pomeriggio sul profilo fb Marco Rosella Misello è una donna esasperata per la situazione venutasi a creare in seguito al decreto Conte sull’emergenza coronavirus e alle tensioni generatisi tra i clienti.

“Non abbiamo fatto uno sciopero – ha spiegato – ma una sospensione momentanea dell’attività.

Chiediamo massima condivisione, perché stanno lucrando sulle nostre schiene, stanno lucrando anche sulla salute dei clienti e di conseguenza, noi non ci stiamo più, non ci stiamo più.

Questa è la filiale di Genova di via Emilia 562.

Siamo pronti a chiamare anche le Forze dell’ordine”.