Ripartenza: la prossima settimana pranzo o cena al Moody non si paga

Per superare l’emergenza Covid-19 e spingere i cittadini a frequentare i ristoranti, per una settimana dal 22 al 28 giugno il pranzo o la cena nei “Ten restaurant” non si paga.

Ten Restaurant, brand del gruppo Hi Food, che raggruppa i marchi Pasticceria Svizzera 1910, Al Mare e California Bakery, a Genova si trova nel locale “Moody” in centro città.

A tutti gli ospiti, per l’intera settimana, sarà chiesto soltanto di sottoscrivere gratuitamente la “Ten Card” che darà diritto ai clienti, a partire dalla settimana successiva, di accedere a una serie di sconti, attività promozionali riservate e di partecipare all’estrazione di diversi premi, che saranno via via indicati.