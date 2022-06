Riparte l’estate di Bordilandia Park sul lungomare di Bordighera

Bordighera (IM)- Giovedì 23 giugno 2022 torna sul lungomare di Bordighera, in Piazzale Mediterraneo, Bordilandia Park, il family park del Nord Italia costruito su misura per bambini, dove la gioia e il divertimento vanno di pari passo con la sicurezza. Il parco sarà aperto tutti i giorni dalle 20.45 alle 24 fino al 10 settembre 2022.

La serata di apertura, giovedì 23 giugno a partire dalle 20.45, avrà come protagonisti i due clown Fortunello e Marbella, che animeranno la serata con la loro Baby Dance scatenata, amatissima dai più piccoli. A seguire, un ricco programma di eventi che si terranno, come di consueto, ogni martedì sera: il prossimo 28 giugno Love Circus con Amaranta e Tamarindo, il 5 luglio protagonisti i Fluffy Puppets, il 12 luglio il ritorno di Fortunello e Marbella, il 19 luglio il Monocirco di Squilibrio e il 26 luglio il Magic Show del Mago Onireves. Si prosegue ad agosto con i clown Amaranta e Tamarindo, in programma martedì 2 agosto, il Truccabimbi con gli artisti di Ops! Teatro il 9 agosto, la tradizionale Festa del Pallone il giorno di Ferragosto, il 23 agosto il Magic Circus con Mr Paolo e, per concludere, il ritorno di Squilibrio martedì 30 agosto.

«Dopo due anni di grande difficoltà, siamo felici di ripartire con un programma di eventi settimanale dedicato ai bambini e alle famiglie – spiega Ferdinando Uga, direttore di Bordilandia Park – Il nostro family park, da molti anni, rappresenta l’appuntamento dell’estate per tante famiglie e bambini di tutta la riviera e costituisce un valore aggiunto al turismo di Bordighera, città quasi interamente popolata da turisti e famiglie, che ogni estate trovano nel nostro parco un luogo di ritrovo, dove i bimbi si possono divertire in totale sicurezza. Come sempre avremo i giochi gonfiabili più all’avanguardia e le animazioni per ogni fascia d’età: nella grande area dedicata ai gonfiabili a tema, i bambini ritroveranno l’Antica Roma, il divertentissimo Grande WC e il Bruco, accanto alla pista per Baby Car, tiro a segno, tappeto elastico, Waterfun e il percorso nelle palline colorate. Per festeggiare il ritorno, abbiamo installato una nuova attrazione, ovvero dei motoscafi su acqua a forma di animali marini». Per i più piccoli, ci sarà anche un’area recintata con un prato ecologico, dove i bambini potranno giocare liberamente anche a piedi scalzi, e una zona relax, dove i genitori potranno rilassarsi mentre osservano i bimbi divertirsi.

Bordilandia Park ogni anno riunisce i bambini e le famiglie di tutta la riviera di Ponente, nonché turisti dalla Francia e da altre zone estere. Inoltre, l’attenzione che lo staff di Bordilandia Park riserva alla sicurezza, alla protezione e alla libertà dei bambini, alla qualità degli impianti e alla pulizia degli spazi, ha fatto sì che la struttura venisse inserita nel sito Mondoparchi, la “Guida Michelin” dei parchi giochi, che include tutti i migliori parchi divertimento in Italia.

Bordilandia Park è aperto ogni sera dalle 20.45 alle 24 fino a sabato 10 settembre 2022. Per informazioni: www.bordilandiapark.com