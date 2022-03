Rinvio di “Gianni Schicchi” al Teatro Sociale di Camogli. L’opera di Giacomo Puccini prevista per il 10 aprile spostata a data da destinarsi.

L’opera “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, produzione originale del Teatro Sociale di Camogli in cartellone domenica 10 aprile 2022 alle 16:00, è rinviata a data da destinarsi per problematiche connesse alla pandemia di Covid-19.

Coloro che hanno già acquistato il biglietto per lo spettacolo potranno conservarlo e utilizzarlo nella data in cui Gianni Schicchi verrà riprogrammato, oppure convertirlo in biglietti per altri spettacoli della Stagione in corso, o ancora richiedere il rimborso.

I biglietti di tutti gli spettacoli sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura.

Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket.

Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.