Rimini-Entella, Volpe: Affrontiamo un avversario competitivo

Vigilia per l’Entella che nella giornata odierna scenderanno in campo alle 14.30 sul campo del Rimini. Mister Volpe presenta la sfida del Neri valida per la Serie C.

“Sappiamo di affrontare un Rimini molto competitivo e abbiamo grande rispetto, ma siamo preparati e vogliamo giocare una partita di grande livello”.

“C’è grande voglia di scendere in campo, in questi giorni ho visto tutto il gruppo allenarsi con una grande concentrazione. Mancano 17 partite alla fine e in ogni partita ci sono punti pesanti in palio. Noi tutti lavoriamo per cercare di fare qualcosa di importante e sappiamo che tutto passerà dal campo”.