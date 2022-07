Rilevata a Genova alga Osteopsis Ovata. Il monitoraggio di Arpal

Le condizioni meteo marine e l’innalzamento della temperatura dell’acqua hanno prodotto un abbondate fioritura dell’alga Osteopsis Ovata.

Si tratta di una microalga marina che appartiene alla famiglia delle Ostreopsidaceae presente nelle acque di paesi con climi caldi e tropicali.

La Osteopsis Ovata è un’alga tossica che in alcuni casi può comportare effetti temporanei e rapidamente reversibili sull’uomo causati dal contatto e dall’inalazione dell’aerosol marino che possono interessare le prime vie respiratorie.

Proprio per scongiurare questo rischio – come previsto dal decreto regionale DD 2206 del 07/04/2022 allegato 4 (in riferimento al D.lgs.116/08 Art.12 e Decreto 30/03/2010 Art.3) – ARPAL ha iniziato i rilevamenti e il monitoraggio già dal primo giugno.

A seguito degli ultimi rilevamenti, dunque, ARPAL ha reso noto che la fioritura algale abbondante rende necessario entrare in fase di allerta.

I dati del monitoraggio e altre informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.arpal.liguria.it/tematiche/mare/ostreopsis-ovata.html#per-saperne-di-piu

Il comune di Genova è in contatto con ARPAL e ASL per il monitoraggio costante dalla situazione, ma al momento non si segnala alcun pericolo per la salute e per la balneazione.