Crisanti su La7: I 160 morti al giorno non erano no vax ma vaccinati fragili

Creato un cortocircuito (comunicativo)

“Non abbiamo avuto il coraggio di dire fin dall’inizio che 160 morti al giorno non erano no vax, ma erano persone vaccinate fragili”. Lo ha detto ieri sera a “In Onda” su La7, Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova.

Si tratta del programma di approfondimento su temi sociali e di politica condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo.

“Tutta la polemica no vax ha creato un cortocircuito, ha aggiunto Crisanti. Per cui sembrava che morissero solo i no vax. Invece non era vero. Morivano le persone vaccinate e fragili. Questa è la vera priorità di questa fase dell’epidemia”.