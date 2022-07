foto: elenapaadiniph.com

Genova. Sabato 9 luglio 2022, alle 21.30, in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova tornano gli appuntamenti di “Ridere d’agosto ma anche prima” con lo spettacolo “Io Vergine, tu Pesci?” di Giuseppe Sorgi. Uno show che unisce astrologia, stand-up comedy e teatro comico di qualità, che negli ultimi mesi ha registrato il tutto esaurito in diverse città, coinvolgendo oltre 8mila spettatori in tutta Italia.

In scena per il terzo anno consecutivo, lo spettacolo di Giuseppe Sorgi, tratto dall’omonimo libro edito da Salani, parla d’amore senza buonismi, coniugando l’astrologia col teatro e col sorriso. «Troppe lacrime, troppi sentimentalismi, troppi deliqui e pochi sentimenti – racconta l’autore Giuseppe Sorgi – E questa povera, spremuta, sfottuta astrologia, invocata nel tentativo di trovare l’anima gemella nel mese fortunato! Chi vuol sentirsi raccontare, invece, attraverso i segni zodiacali il peggio del proprio carattere e delle proprie tanto accorate quanto nefaste scelte sentimentali? Il gioco allora si fa piccante e poco romantico. Decisamente sconsigliato a permalosi e casi di sindrome da crocerossina. In scena dodici segni come dodici tipi umani o dodici maschere. L’applicazione dell’astrologia in ambito psicologico non è una novità, inizia con Jung e prosegue fino ai giorni nostri per una strada tempestata di scetticismi, puzze al naso e fastidi vari. Traslare il tutto dentro una confezione teatrale comica invece è decisamente nuovo».

Giuseppe Sorgi, regista, attore e autore teatrale e televisivo originario di Palermo, mette in scena una guida pratica “zodiacale semiseria” per innamorarsi della persona giusta e per conoscere meglio se stessi. Un esperimento tanto folle quanto gradito, visto il successo del libro e la quantità di repliche dello spettacolo in giro per tutta Italia.

I biglietti dello spettacolo (15 euro prezzo unico) si possono acquistare online su https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/212844-io-vergine-tu-pesci.htm, oppure all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it). La sera dello spettacolo la biglietteria apre dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.