POT DESIGN a Sala Dogana

La mostra

POT DESIGN propone un percorso espositivo sviluppato dagli elaborati delle due edizioni POT (Piani Orientamento e

Tutorato): educo/produco e contatto/condivido, la filiera virtuosa [Università + Scuola + Famiglie + Enti +Aziende] per la forma-

zione di studenti capaci di riconoscere, al termine del processo di progettazione proposto, la propria vocazione, e’ l’obiettivo

principale dei Piani Orientamento e Tutorato. Finanziati dal MUR.

Gli alunni delle scuole coinvolti attraverso un iter creativo educativo (exducere, tirare fuori) saranno capaci di scegliere con

consapevolezza il percorso universitario appropriato e corrispondente alle attitudini personali.

Pertanto il Progetto ha fornito alle studentesse e agli studenti:

• la conoscenza di temi e procedimenti caratteristici nei diversi campi del sapere;

• i settori del lavoro e il collegamento alle diverse tipologie dei corsi di Studi universitari;

• gli ambiti disciplinari non rientranti nei curricula scolastici o non adeguatamente conosciuti;

• l’adeguata documentazione sulla localizzazione delle sedi di studio.

Il Dipartimento Architettura e Design _ dAD di Genova, nella più ampia panoramica del POT Nazionale con Ateneo capofila l’Uni-

versità degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha affrontato il Progetto con azioni previste dal Bando Nazionale attraverso

lo sviluppo di laboratori progettuali/vocazionali svolti presso il Dipartimento, pianificati con i docenti delle scuole secondarie in

un’ottica di consapevoli strategie di orientamento.

Sono state istituite tre categorie di tutor: professori, dottorandi e studenti dei corsi universitari triennali e magistrali. Gli incontri

formativi con i tutor si sono focalizzati sul target del progetto e sulla decisione delle strategie educative da attuare nella realiz-

zazione dei laboratori.

Referente di sede :Giulia Pellegri, Docente presso Dipartimento Architettura e Design, Vicepreside Scuola Politecnica, Delegata

del Rettore all’Orientamento e Tutorato Università di Genova

Comitato Organizzatore Scuola Politecnica di Genova, Dipartimento DAD

Giulia Pellegri, Daniela Pittaluga, Sara Eriche, Francesca Salvetti, Michela Scaglione

Docenti Referenti Scuola Politecnica di Genova, Dipartimento DAD:

Niccolò Casiddu_ Direttore Dipartimento DAD, Sara Eriche, Adriana Ghersi, Chiara Olivastri,Silvia Pericu, Daniela Pittaluga, Fran-

cesca Salvetti, Michela Scaglione, Ivan Zignego,

Istituti Scolastici coinvolti I Edizione 2019/2020:

Liceo Scientifico Statale G. D. Cassini, Istituto S.S. Firpo-Buonarroti, Istituto S.S. Gastaldi Abba, Istituto S.S. Vittorio Emanuele

Ruffini, Liceo Artistico Statale “Klee-Barabino”.

Istituti Scolastici coinvolti II Edizione 2021/2022:

Liceo Scientifico Statale G. D. Cassini, Istituto S.Maria ad Nives, Istituto Superiore “Guido Parodi”, Liceo Artistico Statale “Klee-

Barabino”, Liceo Artistico Statale “Emanuele Luzzati”, Istituto I.S. Vittorio Emanuele Ruffini, Istituto I.S. “Italo Calvino”, Istituto I.S.

“Cristoforo Colombo”, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Istituto S.S. Gastaldi Abba, Istituto I.S. Majorana Giorgi, Istituto Grassi,

Istituto Peano-Pellico

Referenti esterni:

Dott. Arturo Bertoldi, arch. Luca Dolmetta, arch. Simonetta Cenci ,arch. Valentina Fatta, arch. Diego Repetto

Enti e Aziende

Comune di Genova .AMIU – Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova, Eduiren – IREN S.p.A. , Gruppo Boero

Patrocinio

CUD Conferenza Universitaria Italiana del Design, MUR, Comune di Genova, Comune di San Colombano Certenoli

Si ringraziano i dirigenti scolastici, i professori, i tutor e gli studenti delle scuole e del Dipartimento Architettura e Design

dell’Università di Genova, oltre agli Enti e alle aziende patrocinanti.

SALA DOGANA del COMUNE DI GENOVA

È uno spazio dedicato alla creatività giovane coordinato dal Comune di Genova nell’ambito di Palazzo Ducale con la partecipazione

dell’Accademia Ligustica e dell’Università, con l’intento di agevolare giovani artisti offrendo loro lo spazio ed alcuni servizi, per

far conoscere ed evidenziare le varie sensibilità oltre alle aspettative delle nuove generazioni attraverso le arti visive, la musica

e altre forme espressive contemporanee.

Sala Dogana – Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Piazza Matteotti 9, 16121 Genova

Dal 6 al 10 luglio 2022 Ingresso libero ore 15,00-20,00.

Chiuso lunedì, martedì e mercoledì – inaugurazione 6 luglio ore 18,00-20,00