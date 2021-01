Ricoverato al Galliera, trovato con la coca dai sanitari: arrestato

Era in ospedale dopo essere caduto dalla finestra per fuggire alla fidanzata

Ieri pomeriggio, i poliziotti dell’U.P.G. hanno arrestato un italiano di 49 anni, pluripregiudicato per reati specifici e contro il patrimonio, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

L’uomo, da alcuni giorni, era ricoverato presso l’ospedale Galliera, dopo essere caduto da una finestra per sfuggire alle ire della fidanzata con la quale aveva avuto un animato litigio. Trasferito in un altro reparto, i suoi abiti sono stati affidati a personale sanitario che, nel riporli nel nuovo armadietto, ha scoperto in una tasca un involucro contenente 85 grammi di cocaina in pietra.

Visti i numerosi precedenti in materia di stupefacenti e considerato il notevole valore commerciale della sostanza oltre alla rilevante quantità che porta ad escludere una detenzione per uso personale, il 49enne è stato tratto in arresto.

Litiga con la fidanzata lituana aggressiva, scappa ma cade dalla finestra