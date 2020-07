Riapertura graduale dopo il periodo di lockdown di alcune sedi CUP in ASL2. Resta prioritaria la prenotazione telefonica con il Call Center Unico regionale.

Riaprono in ASL2 alcuni sportelli di prenotazione per le prestazioni individuate in questa prima fase.

La riattivazione del servizio CUP avverrà gradualmente con la riapertura:

· il 27 luglio 2020 presso l’ospedale di Albenga e la sede distrettuale di Carcare in Via del Collegio

· il 29 luglio 2020 presso la sede distrettuale in Via Collodi a Savona.

Si raccomanda comunque di privilegiare il più possibile la prenotazione telefonica evitando l’accesso diretto alle strutture.

I servizi di prenotazione delle prestazioni, oltre agli sportelli sopra indicati, sono:

· il call center unico regionale al numero verde gratuito 800 098 543, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00

· gli studi dei Medici di Medicina Generale autorizzati,

· le farmacie che effettuano il servizio (vedi elenco su sito www.asl2.liguria.it)

· ASL2 ha attivato il numero verde 800183422 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00) che i cittadini possono utilizzare in caso di impossibilità a prenotare presso i servizi sopra individuati.

Resta sospeso l’accesso diretto al laboratorio analisi, alla radiologia e alla cardiologia per i quali è prevista sempre la prenotazione.

L’accesso ai centri di prenotazione avverrà secondo i protocolli di sicurezza previsti in questa fase, al fine di evitare assembramenti e ridurre al minimo il rischio di possibili contagi.

L’elenco dettagliato prestazioni prenotabili e la data di inizio è pubblicato sul sito www.asl2.liguria.it alla pagina: “Prenotazioni e Ticket”.

“La riapertura di questi sportelli è un segnale importante ma – afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – non bisogna abbassare la guardia: evitare assembramenti rimane fondamentale e per questo ai cittadini, che in questi mesi difficili hanno dimostrato grande collaborazione, si chiede prudenza e di continuare a rispettare le regole previste contro il rischio di contagio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione e del personale sanitario”