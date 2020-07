Incendio in una Rsa della Spezia, deceduto un ospite

Tre gli anziani messi in salvo dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti alle 21.40 circa in via Palmaria alla Spezia per un incendio sviluppatosi all’interno di una Rsa, Residenza Sanitaria Assisitita.

Per cause in corso di accertamento, in una camera al terzo piano della struttura si è innescato un incendio che in poco tempo ha invaso di fumo l’intero piano.

Immediatamente la Sala Operativa ha inviato sul posto una squadra di 5 operatori con un’autopompa e un mezzo fuoristrada con serbatoio d’acqua, e una seconda squadra di due operatori con l’autoscala.

A supporto è stata inviata anche la vicina squadra del Distaccamento Porto Mercantile, con tre operatori e un’ulteriore autopompa.

Quattro gli anziani ospitati nelle stanze del piano.

Uno di loro purtroppo è stato trovato senza vita mentre gli altri tre, nonostante il fumo avesse saturato l’ambiente fin quasi al pavimento, nel giro di pochi minuti sono stati salvati e affidati alle cure dei sanitari che hanno provveduto a trasferirli presso l’Ospedale Sant’Andrea.

Sul posto, oltre al personale del 118, la Polizia di Stato per le indagini del caso.