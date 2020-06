Riapre Il Museo del Bosco nel parco dell’Aveto

Dopo il lungo riposo invernale, il bosco si risveglia e si prepara ad accogliere i visitatori nel suo museo a cielo aperto al Lago delle Lame da sabato 27 giugno

Grazie alla convenzione stipulata con l’Ente Parco dell’Aveto, per il prossimo triennio sarà il Consorzio “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” a gestire le aperture estive del Museo del Bosco e a contribuire alla sua promozione e valorizzazione.

Fino al 6 settembre, il Museo sarà aperto tutti i fine settimana dalle ore 10 alle ore 17, con ingresso libero, ma ulteriori giornate di apertura sono previste in concomitanza con le escursioni guidate alla Riserva Naturale Orientata delle Agoraie (che hanno già esaurito per questa stagione tutti i posti disponibili) e tutti i giovedì e venerdì di agosto.

Il vicino Lago delle Lame, uno dei pochi laghi di origine glaciale in Liguria, è anche una riserva di pesca sportiva dove non è necessaria la licenza di pesca, ideale quindi per i bambini e chiunque voglia avvicinarsi a questa attività per la prima volta.

Entrare in questo bosco è avventurarsi alla scoperta della natura e del suo fondamentale rapporto con l’attività dell’uomo, legata alla risorsa legno ieri come oggi. Attraverso pannelli illustrativi e allestimenti posizionati in un percorso tra gli alberi, si potranno riconoscere le varie essenze caratteristiche del Parco e comprendere come è cambiato nel tempo il rapporto dell’uomo con il bosco, dagli usi primari della preistoria quale fonte di energia rinnovabile alle lavorazioni della marineria del 1600 e alle antiche Carbonaie, per arrivare alla realizzazione di oggetti di design come le famose sedie chiavarine. Curiosando nel sottobosco poi potremo imparare a riconoscere le tracce lasciate dagli animali, individuare la ricostruzione delle loro tane e scoprire tante curiosità sull’animata vita diurna e notturna della foresta.

La gestione di questa struttura si aggiunge alle altre attività di organizzazione turistica di cui il Consorzio si è fatto carico nell’ultimo periodo: dall’apertura dello IAT di Borzonasca dello scorso anno a quella dello IAT di Santo Stefano d’Aveto di poche settimane, oltre alla creazione di tante proposte originali per invitare i turisti alla scoperta del nostro territorio.

Il Museo del Bosco sarà anche un importante punto di riferimento anche per l’attività dei nostri Consorziati: inaugureremo la stagione domenica 28 giugno con un’esperienza di ForestBathing, il bagno di bosco secondo la pratica giapponese, che partendo dal Museo ci porterà ad immergerci nel cuore della Foresta delle Lame, alternando momenti di camminata in ascolto, con momenti di contemplazione, consapevolezza e connessione con la natura (per info e prenotazioni: Go&Ply tel. 39 347 330 2664).

Se il Museo del Bosco è una meta per tutti, particolarmente amata dalle famiglie, si rivolge invece agli escursionisti appassionati l’uscita in programma domenica con le Guide Meraviglie d’Aveto, che ci porteranno da Rocca d’Aveto al Groppo Rosso e poi via via a toccare le più importanti cime che abbracciano Santo Stefano d’Aveto, tra panorami straordinari, specie botaniche rare e rocce singolari (per info e prenotazioni: tel. 347.3929891).