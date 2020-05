Riaperture, in Liguria si aspetta da ore il decreto Conte per firmare ordinanza regionale

“Firmerò la nuova ordinanza regionale non appena arriverà il decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, che stiamo aspettando da ore.

In ogni caso, da domani in Liguria torna libera la circolazione dei cittadini in tutto il territorio regionale senza autocertficazione verso qualsiasi proprietà.

Si può incontrare parenti, amici, conoscenti e fidanzati, lo si può fare con l’uso costante della mascherina e il distanziamento sociale di almeno un metro”.

Lo ha riferito intorno alle 14,30 di oggi il governatore Giovanni Toti illustrando la bozza definitiva della nuova ordinanza.

“Il distanziamento sociale di un metro va usato per tutto. Lo abbiamo scelto per non trasformare l’epidemia Covid-19 in un corso per geometri, anche se il coronavirus è ancora tra noi e dobbiamo combatterlo.

Come già spiegato nei giorni scorsi, riaprono bar, negozi, stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate (oggetto di specifiche ordinanze dei Comuni), palestre, piscine, parrucchieri, estetisti e altre attività, ma anche parchi, ville, giardini, musei”.

In pratica riapre quasi tutto. Solo le scuole guida riapriranno da mercoledì 20, in attesa delle linee guida del ministero dei Trasporti, che non sono ancora arrivate.