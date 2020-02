Riapertura galleria Bertè su A26 tra il 28 febbraio e il 5 marzo

La riapertura della galleria Bertè in direzione Sud sulla A26, chiusa dopo il crollo di una parte della volta lo scorso 30 dicembre, dovrebbe avvenire nella settimana che va dal 28 febbraio al 5 marzo.

Purtroppo in contemporanea con la riapertura verrà chiuso il tratto di galleria in direzione Nord per eseguire le ispezioni e valutare eventuali interventi di ripristino della galleria.

E’ questo in sintesi quanto è saltato fuori dall’incontro avvenuto tra i sindaci delle valli Orba e Stura e la società Autostrade anche se la data precisa verrà stabilita nel prossimo incontro.

Il tratto interessato è quello della A26 tra Masone e Genova Pra’.

Come se non bastasse dal 3 al 13 marzo chiuderà la ferrovia Genova-Aqui Terme per consentire i lavori di posizionamento in quota dell’impalcato da 100 metri che sovrasta la ferrovia nel cantiere di ricostruzione del viadotto Polcevera.

Nell’incontro che si è tenuto si è parlato anche della situazione dei pedaggi, con i Comuni che hanno annunciato la richiesta ad Autostrade e Regione della gratuità della tratta Masone – Genova Prà e viceversa durante tutto il periodo di chiusura gallerie Bertè e Turchino.