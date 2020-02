Gratis le partite dell’Entella per i donatori di sangue

I donatori di sangue potranno andare gratis alla partite dell’Entella. E’ questa l’iniziativa che il presidente Gozzi ha attivato per i donatori.

In pratica chi donerà il sangue, riceverà in regalo un biglietto per la gradinata Sud o uno sconto speciale per i distinti per assistere alle partite dell’Entella.

L’accordo è stato fatto con l’Associazione chiavarese donatori volontari di sangue.

Nel momento della donazione verrà consegnato un buono da portare all’Entella Point entro il giorno prima della partita a cui si vuole assistere.

L’iniziativa sarà già attiva in occasione della prossima gara, quella di sabato prossimo contro la capolista Benevento.