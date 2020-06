Riapertura aree giochi per bambini. In arrivo ordinanza meno restrittiva su mascherine

Fase 3 emergenza coronavirus. Entro questo fine settimana, il Comune di Genova darà il via libera alla riapertura dei giochi per bambini in cinque postazioni per ciascuno dei novi Municipi, su un totale complessivo cittadino di circa 140 aree.

Lo ha annunciato stasera il sindaco Marco Bucci.

“Stiamo preparando – ha spiegato Bucci – le procedure per la sanificazione, che dovrà avvenire almeno una volta al giorno e allestiremo anche un servizio di sorveglianza”.

Inoltre, il sindaco Bucci ha riferito anche che da lunedì prossimo sarà in vigore un’ordinanza meno restrittiva sull’obbligo di utilizzo delle mascherine: “Cercheremo di lasciare il più possibile la discrezione ai singoli cittadini”.