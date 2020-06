Riaperti i confini tra regioni, disagi sulle autostrade liguri

Sono sati riaperti i confini tra le regioni. Infatti da oggi, mercoledì 3 giugno, è di nuovo possibile spostarsi da una regione all’altra senza autocertificazione.

I problemi che già presentavano le autostrade liguri si sono accentuati. Sono presenti, infatti, diversi cantieri con restringimenti e scambi di carreggiata che causano code e rallentamenti.

Senza contare le problematiche sui viadotti e gallerie.

Ecco i disagi sulla rete autostradale ligure registrati alle 12.00.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori alla galleria Rivarolo II.

Sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova, chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori.

Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.

Sulla A12 Genova-Livorno in direzione Rosignano, coda di 1 km tra Recco e Chiavari per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova, coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

Sulla A26 Genova Voltri-SS 33 Sempione-Gravellona Toce in direzione Gravellona Toce, coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

La situazione aggiornata sulla rete autostradale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do