Residenti: Sarzano in mano a loro, degrado e spaccio di droga in pieno giorno

“Il degrado in zona aumenta come possono provare gli interventi delle Forze dell’ordine sempre più frequenti a qualunque ora, anche in pieno giorno. Come ha dichiarato anche il Procuratore della Repubblica Francesco Cozzi, gli spacciatori di droga si sono presi il Centro Storico”.

Lo ha dichiarato oggi un residente della zona di piazza Sarzano, Claudio Garau, che insieme ad altri cittadini combatte da tempo il degrado nel Centro storico genovese.

“Nel quadrilatero di piazza Sarzano – ha spiegato Garau – il degrado è salito.

Piazzetta della Colonna Infame è un dormitorio serale per senza tetto.

Vico Dragone una discarica abusiva ed è cambiato poco tra una giunta e l’altra.

Lo spaccio di droga in Piazzetta Re Magi si consuma da una certa ora in poi. Tutti extracomunitari che aprono il ‘supermercato’ intorno alle 17:30 circa.

Come sempre ringraziamo le Forze dell’ordine di Quartiere (Stazione Carabinieri Carignano e Commissariato Centro) che sono molto presenti e ascoltano le nostre testimonianze, impegnandosi a fare in modo che non restino vane, ma spesso hanno le mani legate.

Se sarà necessario, a giorni presenteremo l’ennesimo esposto in procura senza tirarci indietro come il resto dei residenti della Città vecchia”.