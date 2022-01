Report annuale della Polizia locale della città di Recco

Walter Schenone, vice comandante della Polizia locale di Recco ha illustrato il bilancio delle attività svolte nell’anno 2021, la mattina del 20 gennaio al termine della Santa Messa.

Recco, la cerimonia religiosa è stata officiata da don Danilo Dellepiane nel Santuario di Nostra Signora del Suffragio; in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia. Alla lettura della Relazione annuale attività della Polizia locale di Recco erano presenti il Comune di Recco erano presenti il sindaco Carlo Gandolfo e il responsabile del servizio Silvano Ratto.

Sono stati effettuati centinaia di controlli per la violazione delle normative Covid; ed elevati 9 verbali. Un 2021 caratterizzato anche da un rafforzamento delle operazioni di polizia giudiziaria per garantire la sicurezza; tra le altre attività 5 denunce per guida in stato di ebrezza; 1 denuncia per furto aggravato, 4 denunce per abbandono di rifiuti e un sequestro penale. La Polizia ha gestito l’attività di controllo sul territorio e l’emergenza sanitaria con particolare impegno.

E’ proseguita anche l’attività di prevenzione con 118 posti di controllo e 813 veicoli controllati, 155 verbali elevati per veicoli senza assicurazione, 369 senza revisioni. Importante anche l’attività di affiancamento alla Protezione Civile, soprattutto nel corso delle allerte meteo.

«Gli agenti della Polizia locale nell’anno appena trascorso – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – nonostante il carico di lavoro e la delicatezza dei loro compiti sono sempre stati vicini alla comunità. Per questo intendo rivolgere un sentito ringraziamento agli operatori di polizia per l’efficace attività di controllo orientata alla sicurezza dei nostri cittadini.

Il mio ringraziamento va quindi all’ex comandante Mirko Mussi, che fino allo scorso ottobre ha prestato servizio presso il nostro Ente; in quest’ultimo periodo al dottor Silvano Ratto e al nuovo vice comandante Walter Schenone. A Franco Senarega, consigliere delegato alla sicurezza va un particolare ringraziamento per l’importante lavoro svolto». ABov