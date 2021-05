Il reparto di Pneumologia di Villa Scassi è Covid Free

Da oggi il Reparto di Pneumologia dell’Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, diretto dal dott. Claudio Francesco Simonassi, è diventato covid-free. A comunicarlo è la stessa Asl3.

Ed ecco alcune informazione sull’Ospedale Villa Scassi a Sampierdarena

L’ospedale è situato sulle alture di Genova Sampierdarena in corso Scassi 1 – tel. 010 84911.

Come arrivare in ospedale

L’Ospedale Villa Scassi è raggiungibile con mezzi propri. Da Via Cantore è possibile raggiungerlo imboccando Via Balbi Piovera (da levante) o Corso Martinetti (da ponente). Con mezzi pubblici: in treno scendendo alla Stazione di Sampierdarena; in bus (n° 59/165/linea HS da Via Cantore); fermata metro più vicina: Dinegro

Sono presenti in prossimità dell’Ospedale parcheggi TAXI. I più vicini sono quelli di Corso Scassi (in prossimità dell’ospedale), via De Marini, Piazza Vittorio Veneto (vicino alla Stazione Ferroviaria di Sampierdarena).

Per facilitare l’accesso ai vari padiglioni è attivo un servizio gratuito di trasporto interno mediante navetta-bus, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, con capolinea in prossimità dell’ingresso di ponente (corso Magellano, vicino alla Chiesa di Cristo Re).

Orari di visita

L’ospedale è aperto ai visitatori con il seguente orario:

Feriale e Festivo: dalle 13 alle 15 e dalle 18.45 alle ore 19.45 a eccezione dei seguenti reparti:Reparto di rianimazione: dalle ore 17.00 alle ore 20.00 tutti i giorni (terapia intensiva) – dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 tutti i giorni (terapia sub intensiva)

Reparto di cardiologia: reparto utic (terapia intensiva) dalle ore 13.30 alle 14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 19.00 tutti i giorni e reparto post utic dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.45 alle 19.45 tutti i giorni

Reparto di neurologia degenza: dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 tutti i giorni