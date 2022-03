Renato Tortarolo racconta Bob Dylan, l’oceano ribelle. Il giornalista dà appuntamento il 17 marzo alle ore 21 al Teatro di Sori.

Il grande poeta del rock, Bob Dylan, raccontato da Renato Tortarolo.

Soriteatro 21/22, stagione ideata da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, prosegue giovedì 17 marzo 2022 alle ore 21 al Teatro di Sori con “Bob Dylan, l’oceano ribelle”, ritratto di uno dei più importanti autori del Novecento premiato con il Nobel per la Letteratura, tracciato dal giornalista Renato Tortarolo in uno spettacolo diretto e prodotto da Gabriele Sanlazzaro.

Un appuntamento preceduto, alle ore 19.30 dal quarto appuntamento di “Giovedì giallo” con lo scrittore Bruno Morchio, che questa volta ripercorre “Venere privata” di Giorgio Scerbanenco (1911-1969), un romanzo del 1966.

Nella Milano del boom economico, Duca Lamberti, medico incarcerato e radiato dall’ordine per avere praticato un’eutanasia, accetta un compito difficile: provare a strappare dall’alcolismo un giovane afflitto da un oscuro senso di colpa.

È un incarico miserabile, come la sua condizione, che lo porterà a rendersi responsabile di una tragedia che lo accompagnerà per tutta la vita.

Biglietto per lo spettacolo: 15€ intero, 13€ ridotto.

Abbonamento a 5 spettacoli 50€. Biglietto per Giovedì Giallo: ingresso libero per gli abbonati; 5€ per chi assiste allo spettacolo; 10€ per tutti gli altri.

Tutto disponibile alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440) e on line su happyticket.it.

Bob Dylan, nato nel 1941 negli Stati Uniti, è autore di canzoni indimenticabili come “Hurricane”, “Blowin’ in the Wind”, “Mr. Tambourine Man”, “Like a Rolling Stone”,

vincitore del Premio Pulitzer, del Premio Oscar per la canzone “Things Have Changed” nel film “Wonder Boys” e del Premio Nobel per la Letteratura “per avere creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”, come recita la motivazione.

Personalità complessa e inesauribile, Dylan ha di recente annunciato la pubblicazione di un nuovo saggio sulla canzone, “The philosophy of modern song”, che negli Stati Uniti uscirà l’8 novembre per l’editore Simon & Schuster.

Contiene più di 60 saggi critici sulle canzoni di artisti tra i quali Stephen Foster, Elvis Costello, Hank Williams e Nina Simone, un’analisi sulla trappola della rima e la spiegazione di come il bluegrass si lega all’heavy metal.

A 80 anni Bob Dylan è ancora sulla strada. Renato Tortarolo ne descrive il carattere enigmatico e geniale, la statura di grande viaggiatore della canzone.

Lande desolate, paesi fantasma, fiumi da attraversare e un grande oceano di pensieri.

Lo spettacolo vuole raccontare la ribellione infinita di uomini oppressi dal potere, inseguiti dal pregiudizio e incoscienti al punto di fuggire per tutta la vita in solitudine.

Un Dylan fuori dagli schemi che ancora ci parla anche se ha già svoltato dietro la collina o l’ennesima insenatura.

Il tempo è una nuvola che non abbandona mai i suoi personaggi.

Li ripara, li nasconde al Potere, li sottrae al giudizio finale.

Le storie di Dylan sono sempre vicine all’acqua, tracimano la stessa fede nell’imperscrutabile di “Moby Dick”.

E se non bastasse Herman Melville, gli eroi di Dylan riflettono il navigare perenne dell’Odissea.

C’è sempre un fiume da guadare, un mare da attraversare. Dylan lo fa prima con gli occhi poi con la voce. Così nascono le sue grandi canzoni epiche.

