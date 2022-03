Amt, linea 713 Chiavari – Carasco il percorso verrà ampliato

Amt, da lunedì 14 marzo verrà ampliato il percorso della linea 713 Chiavari – Carasco (ex Linea 13).

Le corse della linea Amt 713, da lunedì 14 marzo, provenienti da Chiavari, giunte a Carasco Centro, proseguiranno fino al bivio S.Martino (ex capolinea linea 13); dove invertiranno il senso di marcia per raggiungere il capolinea presso il centro commerciale I Leudi.

Le corse della linea 713 in partenza dal capolinea presso il centro commerciale I Leudi, giunte a Carasco Centro; proseguiranno fino al bivio S.Martino (ex capolinea linea 13); qui invertiranno il senso di marcia per raggiungere Caperana, Chiavari FS; dove terminare la corsa al capolinea di Rostio. Gli orari in vigore da lunedì 14 marzo 2022 sono consultabili nella homepage del sito www.amt.genova.it ABov.