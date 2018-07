Regione Liguria, più benzinai con gpl e giornalai con servizi turistici

Si sono svolti ieri, in Regione Liguria, gli incontri con Anci Liguria e le associazioni di categoria per le modifiche alla legge regionale sul commercio 1/2007 e per la nuova programmazione regionale “alla luce del nuovo quadro normativo nazionale e comunitaria”.

“Le modifiche – ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – sono frutto di un puntuale lavoro dei nostri uffici in stretta collaborazione e condivisione con le associazioni di categoria e Anci Liguria, attraverso i tavoli aperti dall’ex assessore regionale Edoardo Rixi per recepire e calare sul territorio, nel miglior modo possibile, gli adeguamenti normativi”.

I settori economici coinvolti dalle modifiche sono gli impianti di distribuzione carburanti (stradali e autostradali) e le rivendite di riviste e giornali.

Nello specifico, per alcune zone interne svantaggiate, si deroga l’obbligo per gli impianti di vendita di avere anche carburanti ecocompatibili (metano e gpl). Mentre per le rivendite dei giornali si prevede di riqualificare le edicole e innovarle con nuovi servizi (info turistiche, rivendita ticket) per compensare il calo delle vendite dovute alla crisi dell’editoria e dando nel contempo servizi utili a residenti e turisti.

“Le modifiche – ha aggiunto l’assessore Benveduti – sia sui distributori sia sulle rivendite dei giornali sono indirizzate ad alcune piccole deroghe che rendano possibile il mantenimento di servizi essenziali per i servizi rivolti agli abitanti delle aree interne svantaggiate. Servizi essenziali come l’approvvigionamento del carburante per auto, che in certe zone del nostro entroterra è oggi inesistente nel raggio di decine di chilometri, è il primo passo fondamentale per fermare lo spopolamento e quindi ricreare le condizioni minime essenziali per un rilancio economico delle vallate”.