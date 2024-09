Regionali, tutti con Bucci: anche Gratarola in lista

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ex braccio destro di Toti, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni regionali nella lista del candidato Presidente Bucci. Lo rende noto tramite i propri social.

“Prendersi cura dei liguri: un impegno quotidiano che intendo portare avanti”, scrive Gratarola sui social.

Poi aggiunge: “La mia esperienza professionale, prima in corsia e poi come assessore regionale alla Sanità, mi ha consentito di conoscere i due lati di un mondo complesso e determinante per la società. La difesa del sistema sanitario pubblico resta un faro della mia azione.