SAVONA. 16 MARZ. Cambio al vertice in due dei quattro raggruppamenti in cui è suddivisa la flotta che si sta dando battaglia in una spettacolare edizione della Settimana velica Internazionale di Alassio. Mentre “Farfallina” e “Blue” hanno infatti conservato la testa della classifica nelle rispettive graduatorie, “Chesterss3” e “Spirit of Nerina” hanno scalzato le imbarcazioni che erano le leaders alla fine della prima giornata.

Condizioni ideali hanno consentito la disputa di ben tre prove alle imbarcazioni che compongono una flotta d’ Altura che presenta equipaggi di altissimo livello. Si è così potuto scartare, da parte di ogni team, il risultato peggiore fra le quattro prove fin qui disputate.

Difficile fare un pronostico per la vittoria finale anche perchè la classifica è in ogni gruppo molto corta. Addirittura nel Gruppo IRC 0-2 ci sono tre barche con lo stesso punteggio: Chestress3” (Giancarlo Ghislanzoni, YC Italiano), “Giumat+2” (Flavio Trusendi, Assonautica Livorno) e “Roby e 14” (Massimo Schieroni, YC Savona). A decidere tutto sarà dunque domani la quinta ed ultima prova in programma.

Queste comunque le classifiche alla vigilia dell’ ultima giornata.

Gruppo A IRC 0-2: 1) “Chestress3” (Giancarlo Ghislanzoni, YC Italiano), 6; 2) “Giumat+2” (Flavio Trusendi, Assonautica Livorno), 6; 3) “Roby e 14” (Massimo Schieroni, YC Savona), 6; 4) “Capitani Coraggiosi” (Federico Felcini e Guido Santoro, YC Chiavari), 10; 5)”Trilogy” (Fernando Battistella e Stefano Righini, UV Maccagno), 13.

Gruppo B IRC 3-4: 1) “Spirit of Nerina” (Paolo Sena, CV Varazze), 4; 2) “Farfallina” (Davide Noli, YC Sanremo), 5; 3) “Sarchiapone Fuoriserie” (Gianluigi Dubbini, CV Toscolano Maderno), 6; 4) “Melgina” (Paolo Brescia, YC Italiano), 10; 5) “Il Pingone di Mare III”(Federico Stoppani, YC Sanremo), 14.

Gruppo A ORC 0-2: 1) “Blue” (Roberto Monti, Lega Navale Milano), 3 punti; 2) “Giumat+2” (Flavio Trusendi, Assonautica Livorno), 9; 3) “Aurora” (Paolo Bonomo, YC Sanremo), 9; 4)“Capitani Coraggiosi” (Federico Felcini e Guido Santoro, YC Chiavari), 11; 5) “Chestress3” (Giancarlo Ghislanzoni, YC Italiano),12.

Gruppo B ORC 3-5: 1) “Farfallina” (Davide Noli, YC Sanremo),5; 2) “Sarchiapone Fuoriserie” (Gianluigi Dubbini, CV Toscolano Maderno),5; 3) Spirit of Nerina” (Paolo Sena, CV Varazze), 6; 4) “Melgina” (Paolo Brescia, YC Italiano),9 ; 5) “Foxy Lady” (Giuseppe Gambaro, CN Porto Santa Margherita Ligure), 13,5.

CLAUDIO ALMANZI