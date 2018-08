Recuperato da VVF e CNSAS turista milanese smarritosi ad Arcola

Si sono concluse, con esito positivo, le ricerche di un turista milanese. I vigili del fuoco della Spezia, sono stati allertati dal turista stesso, che percorrendo il sentiero da Pirelli verso Arcola ha perso il suo cane che si è allontanato percorrendo sentieri tracciati dai cinghiali.

L’uomo nel tentativo di seguire l’animale si è trovato in una zona molto ricca di vegetazione e non era in grado di rientrare autonomamente, vistosi in difficoltà, ha chiesto aiuto al 112.

Sul posto si sono recati gli uomini del distaccamento VVF di Sarzana, mentre dalla sede di La Spezia è partito l’UCL, il carro attrezzato per la ricerca di persone scomparse.

Sul posto presenti anche gli uomini del Soccorso Alpino.

Dopo circa un’ora, l’uomo è stato individuato: tuttavia la posizione in cui si trovava l’uomo con il cane ha reso necessario aprire letteralmente un nuovo sentiero.

I VVF e gli uomini del soccorso Alpino, hanno lavorato per circa due ore al taglio di piante e rovi, per riportare sul sentiero il malcapitato.