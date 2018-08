Carige, si dimette dal CdA anche la Professoressa Ilaria Queirolo

Nuove dimissioni da parte di un consigliere del CdA di Carige. E’ la volta della Professoressa Ilaria Queirolo, Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Remunerazione, che ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato.

Ai sensi dell’articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, si precisa che la Prof.ssa Queirolo: era un Amministratore indipendente e non esecutivo; non era destinataria di deleghe e, per quanto a conoscenza della Società, non risulta titolare di azioni della Società stessa e non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.

A comunicarlo è la stessa banca che “prende atto delle dimissioni e ringrazia la Consigliera Queirolo per l’attività svolta”.